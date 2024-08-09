Вернидуб прошелся по судейству матча с Викторией в Лиге Европы: Свистки были в одну сторону

Тренер Кривбасса в очередной раз остался не очень доволен судейством.

Криворожский Кривбасс уступил чешской Виктории в первом матче квалификационного раунда Лиги Европы в Кошице. Подопечные Юрия Вернидуба сумели выиграть первую половину встречи, но проиграли игру.

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Главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб не обошел вниманием действия арбитров встречи, раскритиковав тех, не подбирая слов:

"Первый мяч... Надо посмотреть, я не хочу ничего говорить, но если взять всю игру, мне не понравилось, как отсудил рефери. Я не имею права говорить об этом, но очень не понравилось.

По моему мнению, свистки были в основном только в нашу сторону, а там все можно было. Поэтому я недоволен. Я все-таки ожидал, что европейские судьи более профессиональны и будут судить лучше. Но есть то, что есть. Жаловаться мы не будем. Это нормально, двигаемся дальше", - цитирует Вернидуба УПЛ-ТВ.

Напомним, ответный матч против Виктории Кривбасс сыграет уже в следующий четверг, 15 августа. Стартовый свисток встречи прозвучит в 20.00 по киевскому времени.

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