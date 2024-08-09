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Тренер Виктории оценил игру Кривбасса в квалификации Лиги Европы: С ними очень сложно играть

Мирослав Коубек доволен игрой своей команды в первом матче против Кривбаса.
Сегодня, 12:15
Мирослав Коубек / Getty Images
Мирослав Коубек / Getty Images

Криворожский Кривбасс минимально уступил чешской Виктории в квалификационном раунде Лиги Европы. Подопечные Юрия Вернидуба выиграли первую половину встречи, но проиграли матч (1:2).

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Наставник Виктории Мирослав Коубек подвел итоги игры, похвалив команду из Кривого Рога:

"Первый тайм получился провальным для нас. Знали, что Кривбасс - качественный соперник с сильными игроками. В первом тайме мы не справились: было очень много моментов у наших ворот. Надо было сделать изменения в обороне, чтобы не пропустить еще больше голов. Наши замены сработали – мы забили быстрый гол. У нас было физическое преимущество на протяжении всего матча.

Наш прессинг давал результат, и это очень хорошо. Во втором тайме мы не пропустили, чему очень рады. Укажу вратаря Тврдоня. Это его первый матч, и он очень хорошо справился. Надеюсь, это станет началом для него. Также могу отметить всю нашу команду, победа целиком заслуженная. Но скажу хорошие слова и в адрес Кривбасса, с которым очень сложно играть, они себя очень покажут", - цитирует специалиста официальный сайт Кривбасса.

Напомним, ответный матч против Виктории Кривбасс сыграет уже в следующий четверг, 15 августа. Стартовый свисток встречи прозвучит в 20.00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы ФК Кривбас ФК Виктория Мирослав Коубек

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