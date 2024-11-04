"Нужно исправлять ситуацию в Лиге Европы": Ярмоленко высказался о задаче на матч с Ференцварошем

Вингер Динамо Андрей Ярмоленко прокомментировал ближайший матч в Лиге Европы против Ференцвароша.

Игрок киевской команды заявил, что пора исправлять турнирное положение в еврокубке, где "бело-синие" проиграли три своих поединка.

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"Как мне кажется, ребята готовы и уже привыкли к такому плотному графику. Мы хотели играть в еврокубках, мы это получили. Надо исправлять ситуацию в Лиге Европы, потому что пока ноль голов забито, ноль очков набрано. Конечно, мы этим недовольны.

А по поводу дороги - я думаю, что это уже немного заезженная тема. Я не буду жаловаться и говорить, насколько это тяжело. Я думаю, что находящиеся в футболе люди понимают, насколько важно восстановление для футболистов - полноценное, не в автобусе или в поезде, а на базе", - сказал Ярмоленко в комментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, что матч четвертого тура Лиги Европы Динамо - Ференцварош состоится в четверг, 7 ноября, в немецком Гамбурге и начнется в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Динамо - Ференцварош.

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