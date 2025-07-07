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Александрия усилилась африканским легионером

Вице-чемпионы УПЛ подписали ивуарийского центрбека.
Сегодня, 14:25       Автор: Игорь Мищук
Жоселен Беиратче стал игроком Александрии / ФК Александрия
Жоселен Беиратче стал игроком Александрии / ФК Александрия

Александрия объявила о подписании ивуарийского центрального защитника Жоселена Беиратче.

Как сообщает официальный сайт клуба, 25-летний футболист заключил с вице-чемпионами УПЛ прошлого сезона контракт до 30 июня 2027 года. Также в договоре присутствует опция его возможного продления еще на сезон.

Ранее Беиратче выступал за итальянский Джорджоне 1911, албанские Тирану и Динамо Сити, а последним его клубом был молдавский Шериф.

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Всего в своей карьере ивуарийский защитник провел 144 матча, отличившись четырьмя забитыми мячами.

Напомним, ранее Александрия также сообщила о подписании португальского полузащитника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы александрия

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