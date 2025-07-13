Туран рассказал, кто является его вдохновителями в тренерском деле

Наставник донецкого Шахтера Арда Туран рассказал, кто вдохновил его стать тренером.

Специалист отметил, что на него очень повлияли Диего Симеоне и Луис Энрике.

"Если вы когда-нибудь работали с Симеоне, у вас в голове всегда будут некоторые идеи. Вы будете непосредственно их воплощать, потому что он был таким невероятным.

Луис Энрике всегда прекрасно общался с игроками лицом к лицу и находил невероятные атакующие решения. Я действительно считаю, что они были очень важными.

Но я не просто копирую, у меня также есть собственные футбольные идеи. С Симеоне и Луисом Энрике у меня были очень богатые разговоры и дискуссии. Они были увлекательными учителями, но я также считаю, что хорошие ученики должны совершенствовать то, что они выучили", - сказал Арда.

Напомним, ранее Туран высказался о важности футбола во время войны.

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