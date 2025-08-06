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Журналист озвучил версию смерти футболиста Зари

Клуб игрока официальных заявлений о причинах трагедии пока не делал.
Сегодня, 21:55       Автор: Игорь Мищук
Владимир Белоцерковец / УПЛ
Владимир Белоцерковец / УПЛ

Украинский журналист Игорь Бурбас озвучил версию смерти полузащитника луганской Зари Владимира Белоцерковца.

Сегодня стало известно, что футболист умер в возрасте 25 лет.

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"Что касается трагедии Владимира Белоцерковца. Вряд ли она будет иметь официальное разъяснение. И мы точно не узнаем истинную правду. Ее футболист Зари навсегда унес с собой в лучший мир.

Однако есть информация неофициальная. И вот, насколько мне известно, Белоцерковца нашли под окном высотки. Жил он якобы на 18 этаже. Погиб ли собственной смертью, ответ даст только следствие. Однако команде ситуацию объяснили так, что это "выбор самого футболиста". Если дословно.

Как бы ни было, а не только Заря, но и весь украинский футбол потерял талантливого игрока. Он только что восстановился после травмы и уже тренировался в общей группе. Однако какие-то вещи вероятно оставались вне рабочего процесса. О них мы уже не узнаем. К сожалению, это страшная трагедия", - написал Бурбас в Telegram.

Стоит отметить, что Заря официальных заявлений по поводу причин смерти игрока пока не делала.

Ранее сообщалось, что после сердечного приступа скончался победитель Лиги чемпионов с Порту.

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