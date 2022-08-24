iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Стало известно, когда Траоре сыграет за Шахтер

Форвард близок к тому, чтобы сыграть за донецкий клуб.
Сегодня, 13:22
Лассина Траоре / ФК Шахтер Донецк
Лассина Траоре / ФК Шахтер Донецк
0 0 0

Нападающий Шахтера Лассина Траоре в ближайшее время сыграет за донецкую команду.

Главный тренер "горняков" Игор Йовичевич поделился подробностями восстановления форварда.

Команде нужен такой игрок. Надеемся, он будет с нами уже через неделю. Думаю, с третьего тура сможем рассчитывать на него. Так что первые два тура без Траоре, а с третьего, думаю, он присоединится к команде".

Читай также: Легендарный хавбек Шахтера объявил о завершении карьеры

Йовичевич отметил сыгранность футболистов Шахтера.

"Лассина долго не играл и будет набирать форму по ходу чемпионата, таковы сегодняшние реалии. Вроде бы есть новички, есть усиление, но они еще не сыграны и не готовы. Поэтому будем готовиться и улучшать форму", - заявил Йовичевич.

Напомним, в первом туре УПЛ Шахтер не сумел обыграть Металлист 1925. На ISPORT доступен обзор матча.

Источник: ФК Шахтер Донецк
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол шахтер Игор Йовичевич Лассина Траоре
0 0 0

Статьи по теме

Рух - Металлист: видео онлайн-трансляция встречи УПЛ Рух - Металлист: видео онлайн-трансляция встречи УПЛ
Setanta Sports не допустили на матч Рух - Металлист Setanta Sports не допустили на матч Рух - Металлист
Аталанта подняла ценник на Малиновского Аталанта подняла ценник на Малиновского
Луческу: Мы должны играть, хоть понятия не имеем, как оно будет Луческу: Мы должны играть, хоть понятия не имеем, как оно будет
Помочь журналистам

Видео

Заря - Ворскла 3:1 Видео голов и обзор матча УПЛ
Заря - Ворскла 3:1 Видео голов и обзор матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция боя
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Украина15:25
#RussiaIsATerroristState: игроки Руха и Металлиста показали баннер перед матчем
Украина15:07
Трансляцию матча Рух - Металлист на YouTube заблокировали за несколько минут до старта
Европа14:53
Мечты сбываются: Игроки Атлетико провели совместную тренировку с юным футболистом из фавел
Бокс14:45
"Проблемы с выносливостью": Уайлдер предсказал победителя боя Усик - Фьюри
Европа14:16
Рома близка к подписанию форварда сборной Италии
Украина14:15
Рух - Металлист: видео онлайн-трансляция встречи УПЛ
Украина13:55
Setanta Sports не допустили на матч Рух - Металлист
Европа13:51
Руни раскритиковал трансферную политику Манчестер Юнайтед
Бокс13:46
Фьюри поставил жесткий ультиматум по поводу боя с Усиком
Украина13:22
Стало известно, когда Траоре сыграет за Шахтер
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK