Стало известно, когда Траоре сыграет за Шахтер

Форвард близок к тому, чтобы сыграть за донецкий клуб.

Нападающий Шахтера Лассина Траоре в ближайшее время сыграет за донецкую команду.

Главный тренер "горняков" Игор Йовичевич поделился подробностями восстановления форварда.

Команде нужен такой игрок. Надеемся, он будет с нами уже через неделю. Думаю, с третьего тура сможем рассчитывать на него. Так что первые два тура без Траоре, а с третьего, думаю, он присоединится к команде".

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Йовичевич отметил сыгранность футболистов Шахтера.

"Лассина долго не играл и будет набирать форму по ходу чемпионата, таковы сегодняшние реалии. Вроде бы есть новички, есть усиление, но они еще не сыграны и не готовы. Поэтому будем готовиться и улучшать форму", - заявил Йовичевич.

Напомним, в первом туре УПЛ Шахтер не сумел обыграть Металлист 1925. На ISPORT доступен обзор матча.