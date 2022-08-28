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Ракицкий поздравил Донецк с Днем города: Мы процветали под знаменем Украины и будем процветать

Футболист оставил трогательное послание в праздник.
Сегодня, 14:15
Ярослав Ракицкий / УАФ
Ярослав Ракицкий / УАФ
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В воскресенье, 28 августа, отмечается День шахтера и День Донецка. Защитник Адана Демирспор Ярослав Ракицкий, который длительное время выступал за донецкий Шахтер, поздравил Донецк с Днем города.

Футболист опубликовал пост в Instagram, в котором выразил уверенность в процветающем будущем города в Украине.

"С днем Шахтера, с днем города Донецка! Мы процветали под знаменем Украины и будем процветать.

Город роз расцветет снова и возродится! Любимый город, я верю, что ты выстоишь и вернешься домой! Мира нам!", - написал Ракицкий.

Ранее стал известен календарь донецкого Шахтера в Лиге чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол праздник Ярослав Ракицкий день города
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