Стал известен календарь донецкого Шахтера в ЛЧ
Коллектив Игора Йовичевича начнет выступления в турнире матчем против РБ Лейпциг.
Донецкий Шахтер по итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которое прошло в Стамбуле попал в квартет с РБ Лейпцигом, Селтиком и мадридским Реалом.
УЕФА опубликовал расписание матчей "горняков" в главном клубном турнире Европы. Первым поединком коллектива Игора Йовичевича станет встреча с РБ Лейпциг 6 сентября.
Полное расписание игр Шахтера в Лиге чемпионов:
6 сентября. 22:00. РБ Лейпциг - Шахтер
14 сентября. 19:45. Селтик - Шахтер
5 октября. 22:00. Реал - Шахтер
11 октября. 22:00. Шахтер - Реал
25 октября. 22:00. Шахтер - Селтик.
11 ноября. 19:45. Шахтер - РБ Лейпциг.