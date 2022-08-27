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Стал известен календарь донецкого Шахтера в ЛЧ

Коллектив Игора Йовичевича начнет выступления в турнире матчем против РБ Лейпциг.
Сегодня, 11:25
shakhtar.com
shakhtar.com
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Донецкий Шахтер по итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которое прошло в Стамбуле попал в квартет с РБ Лейпцигом, Селтиком и мадридским Реалом.

УЕФА опубликовал расписание матчей "горняков" в главном клубном турнире Европы. Первым поединком коллектива Игора Йовичевича станет встреча с РБ Лейпциг 6 сентября.

Полное расписание игр Шахтера в Лиге чемпионов:

6 сентября. 22:00. РБ Лейпциг - Шахтер

14 сентября. 19:45. Селтик - Шахтер

5 октября. 22:00. Реал - Шахтер

11 октября. 22:00. Шахтер - Реал

25 октября. 22:00. Шахтер - Селтик.

11 ноября. 19:45. Шахтер - РБ Лейпциг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер ЛЧ
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