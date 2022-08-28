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Колос добыл уверенную победу над Рухом

Команда из Ковалевки набрала максимум очков за два тура чемпионата Украины.
Сегодня, 15:06
Колос - Рух / УПЛ
Колос - Рух / УПЛ
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В воскресенье, 28 августа, в рамках второго тура УПЛ Колос встречался с Рухом. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

В первом тайме за Колос уже на старте встречи отметился хавбек Вадим Милько. Ассист на свой счет записал полузащитник Олег Ильин.

Во второй половине встречи хозяева удвоили свое преимущество. Вышедший на замену форвард Денис Безбородько отметился голом, тем самым установив финальный результат на табло.

После двух туров Колос идет на втором месте с 6 баллами, а Рух занимает последнее место без набранных очков.

Колос - Рух 2:0

Голы: Милько, 5, Безбородько, 83.

Колос: Волынеь - Чорноморец, Гончаренко, Новак, Золотов - Ориховский (Задоя, 89), Милько (Смирный, 46) - Мякушко (Исаенко, 72), Ильин (Лысенко, 89), Болбат - Попов (Безбородько, 56).

Рух: Панькив - Сыч, Дидык, Лях, Слюсар - Сапуга, Федорчук - Бойчук (Непейпиев, 65), Таллес (Притула, 81), Соломон (Рунич, 65) - Климчук.

Предупреждения: Милько, 5, Безбородько, 83.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Рух Колос
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