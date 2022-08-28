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Луческу намекнул на уход с поста тренера Динамо

Матч против Днепра-1 может стать заключительным для румына.
Сегодня, 20:33
Мирча Луческу
Мирча Луческу
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В рамках второго тура чемпионата Украины киевское Динамо на Арене Львов сыграло в качестве номинальных гостей против Днепра-1 (0:3).

Главного тренера "бело-синих" Мирчу Луческу спросили о возможном уходе Ильи Забарного. В свою очередь румын намекнул на то, что куда вероятнее его уход, а не центрбэка киевлян.

"Забарный сыграл последний матч за Динамо? Вы что, думаете, что он может больше не попасть в состав? Может, это моя последняя игра, но не Забарного", - заявил специалист.

Напомним, что Луческу стал наставником Динамо Киев летом 2020 года. Во главе клуба он завоевал Чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина УПЛ Динамо Киев
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