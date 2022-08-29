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Металлист и Ингулец не смогли выявить победителя

Команды показали результативный футбол.
Сегодня, 14:55
Металлист - Ингулец / УПЛ
Металлист - Ингулец / УПЛ
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В рамках второго тура чемпионата Украины Металлист встречался с Ингульцом.

На старте первого тайма харьковский клуб вышел вперед благодаря голу Коркишко с пенальти. Ингулец старался сравнять счет, однако до перерыва особо моментов не создал.

Во втором тайме гости активизировались, что привело к забитому голу - Клименко с дальней дистанции отметился голом.

В концовке встречи команды создали пару моментов, но реализовать так и не сумели.

В турнирной таблице УПЛ Металлист идет на четвертом месте, имея четыре очка после двух туров. Ингулец набрал свой первый балл в чемпионате, что позволило подняться на девятое место.

В следующем туре Металлист сыграет с Александрией, а Ингулец - с Черноморцем.

Металлист - Ингулец 1:1
Голы: Коркишко, 6 (пен.) - Клименко, 60

Металлист: Рыбка — Романюк, Федорив, Мизюк, Каплиенко — Ралюченко — Пидлепенец, Танковский, Панасенко (Багачанский, 67), Картушов — Коркишко (Прядун, 60).

Ингулец: Паламарчук — Нагиев, Ковалев, Ченбай, Сакив (Резепов, 90+2) — Кучеренко (Коробенко, 46) — Одарюк (Козак, 46), Запорожец, Клименко, В. Близниченко (Смоляков, 75) — Ситало (Марусич, 70).

Предупреждения: Коркишко, Романюк — Кучеренко, Сакив, Паламарчук, Запорожец.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол УПЛ металлист чемпионат Украины Ингулец
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