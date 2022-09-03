Днепр-1 одержал уверенную победу над Вересом
В субботу, 3 сентября, в Ужгороде на стадионе Авангард Днепр-1 принимал Верес в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги.
После разгрома Динамо со счетом 3:0 в первом поединке чемпионата подопечные Александра Кучера уверенно справились со следующим оппонентом, одержав победу 2:0.
Счет в матче в компенсированное к первому тайму время открыл новичок днепровской команды алжирец Янис Амаш. В начале второй половины встречи преимущество хозяев поля удвоил Владимир Адамюк, отличившись с передачи того же Амаша.
Таким образом, Днепр-1 одержал вторую подряд победу в УПЛ и пока идет без пропущенных мячей. Верес потерял первые очки в чемпионате - теперь на счету команды два выигрыша и одно поражение.
Днепр-1 - Верес 2:0
Голы: Амаш, 45+2, Адамюк, 47
Днепр-1: Валеф - Бузанелло, Сарапий, Сваток, Адамюк - Амаш (И. Когут, 65), Бабенко, Пихаленок (Горбунов, 65), Гуцуляк (Танчик, 55) - Громов (Рубчинский, 55), Довбик
Вереск: Б. Когут - Е. Пасич (Квасный, 7), Мирошник, Вовченко, Гагун - Кучеров - Г. Пасич, Лебеденко (В. Шарай, 62), Клец, Дахновский (С. Шарай, 62) - Сергийчук (Шестаков, 46)
Предупреждения: Адамюк, Гуцуляк, Бабенко - Клец.