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Днепр-1 одержал уверенную победу над Вересом

Днепровская команда выиграла второй матч чемпионата подряд и пока не пропускает.
Сегодня, 15:12
Днепр-1 обыграл Верес / СК Днепр-1
Днепр-1 обыграл Верес / СК Днепр-1
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В субботу, 3 сентября, в Ужгороде на стадионе Авангард Днепр-1 принимал Верес в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги.

После разгрома Динамо со счетом 3:0 в первом поединке чемпионата подопечные Александра Кучера уверенно справились со следующим оппонентом, одержав победу 2:0.

Счет в матче в компенсированное к первому тайму время открыл новичок днепровской команды алжирец Янис Амаш. В начале второй половины встречи преимущество хозяев поля удвоил Владимир Адамюк, отличившись с передачи того же Амаша.

Таким образом, Днепр-1 одержал вторую подряд победу в УПЛ и пока идет без пропущенных мячей. Верес потерял первые очки в чемпионате - теперь на счету команды два выигрыша и одно поражение.

Днепр-1 - Верес 2:0

Голы: Амаш, 45+2, Адамюк, 47

Днепр-1: Валеф - Бузанелло, Сарапий, Сваток, Адамюк - Амаш (И. Когут, 65), Бабенко, Пихаленок (Горбунов, 65), Гуцуляк (Танчик, 55) - Громов (Рубчинский, 55), Довбик

Вереск: Б. Когут - Е. Пасич (Квасный, 7), Мирошник, Вовченко, Гагун - Кучеров - Г. Пасич, Лебеденко (В. Шарай, 62), Клец, Дахновский (С. Шарай, 62) - Сергийчук (Шестаков, 46)

Предупреждения: Адамюк, Гуцуляк, Бабенко - Клец.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ верес чемпионат Украины Днепр-1 Украинская Премьер-лига
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