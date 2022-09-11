Днепр-1 разгромил Металлист 1925

Клуб из Днепра забил три безответных гола сопернику.

В воскресенье, 11 сентября, в рамках четвертого тура УПЛ Днепр-1 принимал Металлист-1925. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0.

В первом тайме зрители голов не увидели, однако во втором половине встречи хозяева решили устроить разгром оппонента.

Сначала голом отметился Адамюк, а спустя несколько минут Довбык удвоил преимущество своей команды.

Завершился матч голом Громова на 88-й минуте, который поставил финальную точку в данной встрече.

Днепр-1 - Металлист 1925 3:0

Голы: Адамюк, 62, Довбик, 66, Громов, 88.

Днепр-1: Валеф - Танчик, Адамюк, Сарапий, Амаш - Бабенко - Гуцуляк, Пихаленок (Балули, 79), Рубчинский (Громов, 71), Назаренко (Когут, 71) - Довбик.

Металлист 1925: Мозиль - Жычыков, Безуглый, Курило, Рудавский - Мартынюк (Д. Кравченко, 71), Габелок - Капинус (Вачиберадзе, 67), Бичек (Р. Русин, 71), Ременюк - Борячук.

Предупреждение: Танчик, 33.