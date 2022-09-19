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Представители Шахтера и Динамо не попали в списки претендентов на звание игрока и тренера месяца УПЛ

Украинская Премьер-лига огласила кандидатов по итогам августа-сентября.
Сегодня, 17:44
УПЛ огласила кандидатов на звание игрока и тренера месяца / УПЛ
УПЛ огласила кандидатов на звание игрока и тренера месяца / УПЛ
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Украинская Премьер-лига объявила претендентов на звание лучшего игрока и тренера чемпионата за август-сентябрь, в число которых не попало ни одного представителя Шахтера и Динамо.

На звание лучшего футболиста претендует полузащитник Днепра-1 Александр Пихаленок, защитник Александрии Андрей Цуриков, вратарь Черноморца Дмитрий Непогодов, нападающий Колоса Денис Безбородько и хавбек Вереса Дмитрий Клец.

Кандидатами на звание тренер месяца являются Александр Кучер (Днепр-1), Валерий Кривенцов (Металлист 1925), Патрик ван Леувен (Заря), Ярослав Вишняк (Колос) и Юрий Вирт (Верес).

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Проголосовать по ссылкам за лучшего игрока и лучшего тренера смогут все желающие до 13:00 понедельника, 26 сентября.

Напомним, что по итогам четырех туров турнирную таблицу УПЛ с десятью очками возглавляет Колос. Шахтер идет вторым, отставая по дополнительным показателям.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ заря чемпионат Украины Александр Кучер Андрей Цуриков Днепр-1 Юрий Вирт Украинская Премьер-лига Колос Патрик ван Леувен Александр Пихаленок
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