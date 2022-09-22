"Большой шаг для меня": Новичок Динамо оценил свой переход в киевский клуб

Нидерландский полузащитник Джастин Лонвейк прокомментировал свой переход из датского Виборга в киевское Динамо.

"Я очень счастлив присоединиться к Динамо. Это большой шаг для меня. С нетерпением жду матчей в новой команде.

Было немного неожиданно, ведь летнее трансферное окно было закрыто в Дании и многих странах. Но через несколько дней я услышал об интересе со стороны Динамо. С тех пор я с волнующим нетерпением ждал, чтобы этот трансфер состоялся.

Знаю, что Динамо - величайший клуб в Украине, выступления которого всегда транслируют по ТВ - в Лиге чемпионов, Лиге Европы. Это клуб, который всегда выступает в еврокубках и имеет очень большую историю, а также много болельщиков.

Луческу - это тренер, имеющий немало достижений в футболе. Действительно великий тренер. С нетерпением жду начала работы под его руководством.

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Когда в Украине началась война, это сразу стало шоком для всех. В тот момент я был в Дании, но следил за новостями из нидерландских каналов. О войне говорили повсюду. Для всех это стало большим шоком. Надеюсь, что дела будут улучшаться, и в Украину вернется мир.

Я знаю, что ситуация в стране и сейчас остается тяжелой. Но я много общался с находящимися в Киеве людьми. К счастью, положение дел в столице улучшается.

Я с детства увлекался игрой Роналдиньо. Из тех, кто играет сейчас, это Поль Погба. Они, как и я, полузащитники.

Хочу стать важной частью команды, приносить ей пользу, укрепить полузащиту, забивать голы. Прогрессировать, становиться лучше с каждым днем ​​и успешно завершить уже этот сезон", - приводит слова Лонвейка официальный сайт Динамо.

Напомним, что Лонвейк подписал с Динамо контракт, рассчитанный на пять лет.