Джастин Лонвейк: кого подписало Динамо?

Рассказываем о новичке "бело-синих", который согласился на переезд в Украину.

Киевское Динамо в последний день работы трансферного окна подписало контракт с нидерландским полузащитником Джастином Лонвейком.

Кто такой Лонвейк?

Джастин – нидерландец суринамского происхождения, родившийся уже в стране тюльпанов. Высокий игрок (рост около 190 сантиметров).

Основная позиция – центральный хавбек, тяготеющий к атаке, может сыграть и на флангах.

Воспитанник футбольного клуба ПСВ, но в основной команде не заиграл и в большинстве своем выступал за молодежку, пока не перебрался в Утрехт. За полтора сезона в новой команде отыграл только 3 матча за основу, после чего переехал в Данию, где стал играть за местный Виборг.

Последние почти два года провел в Дании. За Виборг сыграл 60 матчей и забил в них 8 голов.

Имеет младшего брата Найджела, выступающего на позиции центрального защитника в английском Плимуте, а его контракт принадлежит Вулвергемптону.

Смотрите нарезку действий Лонвейка: