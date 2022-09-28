Новичок Динамо: Переход в киевский клуб - действительно следующий уровень для меня

Полузащитник Джастин Лонвейк, недавно пополнивший состав Динамо, рассказал, почему решил перейти в киевский клуб.

"Безопасность была на первом месте при моем выборе, потому что спортивная составляющая сразу была очень хорошей. Это действительно следующий уровень для меня.

Я и мой отец разговаривали с людьми, живущими в Украине. Они подтвердили мне, что это безопасно и что об игроках хорошо заботятся. Однако вы время от времени сталкиваетесь с ограничениями. Но я понимаю, что это меры предосторожности. Надеюсь, Динамо будет играть на своем стадионе как можно скорее.

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Я получил совет от датского игрока, когда-то игравшего в Динамо, что изучение языка является важным фактором. Когда говоришь на этом языке, чувствуешь себя как дома.

Я адаптируюсь как можно скорее, а затем хочу поучаствовать в матчах. Надеюсь, мы выйдем из группы Лиги Европы или финишируем третьими и продолжим выступление в Лиге конференций весной", - приводит слова Лонвейка NOS.

Напомним, что Лонвейк подписал с Динамо контракт, рассчитанный на пять лет.