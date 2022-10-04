Шахтер пропустил вперед Динамо, неожиданная позиция Полесья: ТОП-20 самых дорогих клубов Украины

У лютому 2022 року в Україні розпочалась повномасштабна війна з РФ, яка прагне знищити все українське. Саме з того моменту змінилось багато що для нашого народу та світу. Кожен з нас змінився, а тому змінилось те, що навколо нас.

Спорт в Україні – посідає одне із важливих позицій, а тому наслідки повномасштабної війни ми бачимо зараз. Футбол, який був спортом номером один в Україні, змінився: команди грають без глядачів, матчі перериваються через повітряні тривоги, а легіонери, в більшій мірі, поїхали (деякі залишились, а деякі навіть приїхали).

Аналітичний портал Тransfermarkt проаналізував вартість українських клубів за цінниками футболістів.

ISPORT.ua пропонує оглянути ТОП-20 найдорожчих українських команд.

Динамо Київ – 110,4 млн євро

Найдорожчий гравець: Віктор Циганков (25 млн євро)

Середній вік команди: 24,7

Київське Динамо за час повномасштабної війни майже зберегла склад, не враховуючи відход Беньяміна Вербича та декількох гравців, які не потрапили до складу і до смутних часів. Були чутки про зацікавленість до гравців від європейських клубів, однак так ніхто не пішов. Більш того, Динамо вдалось запросити до себе декількох легіонерів Кахім Парріс та Джастін Лонвейк. Тому вони з впевненим лідерством – найдорожча команда в Україні.

Шахтар Донецьк – 80,3 млн євро

Найдорожчий гравець: Михайло Мудрик (15 млн євро)

Середній вік команди: 24,7

Шахтар – найстраждальніша команда, яка вже залишилась будинку в 2014-му році, а зараз залишилась без легіонерів. Всі бразильці пішли, окрім Лассіни Траоре, який віддає себе команді. «Гірники» змінили тренерський штаб та свою політику, запросивши до команди українців, які грали в Європі. Цим вони трохи покращили ситуацію з складом та вартістю.

Дніпро-1 – 23,85 млн євро

Найдорожчий гравець: Артем Добвик (6 млн євро)

Середній вік команди: 25,3

Спортивний клуб значно змінився влітку: прийшов новий тренер та новий спортивний директор – Олександр Кучер та Євген Красніков. Саме ці виконавці змінили стиль команди та направлення: зараз прийшли легіонери та виконавці з харківського Металіста. Лідерів втримали (зокрема Артема Довбика), а тому вартість команди виросла.

Ворскла Полтава – 12,40 млн євро

Найдорожчий гравець: Дмитро Різник (2 млн євро)

Середній вік команди: 25,7

Полтавський клуб змінив тренера та склад. Відійшли легіонери, які були лідерами, а прийшли українці (Василь Кравець, Денис Олійник, Владлен Юрченко) та ще парочку легіонерів (Марлісон (оренда), Таулант Сефері та Еннур Тотре).

Зоря Луганськ – 11,9 млн євро

Найдорожчі гравці: Олег Данченко та Сергій Булеца (1,2 млн євро)

Середній вік команди: 23,7

Зоря влітку повністю змінилась: новий тренер, нові гравців (лише декілька залишилось), але в п’ятірку найдорожчих клубів все одно увійшла.

Варто зазначити, що Полісся, яке виступає в Першій Лізі України, обійшла по вартості Минай та Львов. Недарма команда посідає перше місце в своїй групі. Найдорожчий футболіст - Пилип Будківський (700 тисяч євро), який посилив склад недавно.