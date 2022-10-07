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Металлист на выезде нанес поражение Вересу

Ровенская команда не может выиграть на обновленном стадионе, а харьковчане прервали серию из двух поражений.
Сегодня, 17:23
Металлист обыграл Верес / УПЛ
Металлист обыграл Верес / УПЛ
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В пятницу, 7 октября, Верес в рамках шестого тура украинской Премьер-лиги принимал на ровенском Авангарде Металлист.

Хозяева поля снова не смогли добиться успеха на своей обновленной арене, на это раз потерпев поражение 1:2 после предыдущей ничьей с Рухом. Харьковская команда в свою очередь прервала серию из двух проигрышей подряд в чемпионате.

Металлист вышел вперед в середине первого тайма усилиями Максима Прядуна, а во второй половине встречи увеличил свое преимущество после точного удара Александра Каплиенко. Верес сумел ответить только голом Дмитрия Клеца, реализовавшего пенальти.

Металлист, набрав десять очков поднялся на четвертое место в турнирной таблице УПЛ. Верес с таким же количеством баллов идет на шестой позиции.

Верес - Металлист 1:2

Голы: Клец, 79 (пен.) - Прядун, 29, Каплиенко, 57

Верес: Когут - Гагун, Вовченко, Мирошник, Квасный (С.Шестаков, 46) - Клец, Кучеров - Дахновский (Сергийчук, 72), Лебеденко (С.Шарай, 62), Г.Пасич (В.Шарай, 62) - М. Шестаков (Гайдучик, 46)

Металлист: Рыбка (Костик, 28) - Романюк, Мизюк, Федорив (Ралюченко, 46), Каплиенко - Чайковский (Кныш, 85), Танковский - Подлипинец, Чидомере (Демченко, 46), Картушов (Клименчук, 90+2) - Прядун

Предупреждения: Лебеденко, 8, Дахновский, 9, Шестаков, 23, Мирошник, 34 - Чидомере, 6, Федорив, 35, Романюк, 45.

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