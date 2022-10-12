"Всем по**й": Мудрик вступил в перепалку с российским блогером

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер сыграл вничью с мадридским Реалом (1:1).

В преддверии поединка вингер донецкой команды Михаил Мудрик оставил комментарий под постом в Instagram у российского блогера Михаила Литвина. Тот пытался продать свои курсы, как увеличить свой депозит.

Украинский футболист не смог пройти мимо, написав нецензурно, что людям все равно. Литвин, который не смог выдержать критику, решил ответить Мудрику, послав того.

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Примечательно, что люди различных национальностей поддержали Мудрика, заявив, что Литвин мошенник.

В текущем сезоне Мудрик провел восемь игр за Шахтер, в которых забил два гола и выполнил шесть голевых передач.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Шахтер - Реал.