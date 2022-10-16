Днепр-1 на последних секундах вырвал победу у Руха, игравшего вдевятером

При этом львовяне стали первыми, кто сумел отличиться в воротах днепрян в нынешнем сезоне.

В воскресенье, 16 октября, состоялся матч седьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором львовский Рух принимал в гостях лидера чемпионата Днепр-1. Встреча завершилась волевой победой днепрян со счетом 2:3.

В середине первой половины хозяева поля вышли вперед, благодаря Алексею Довгому. Однако голом в раздевалку отметился Артем Довбик, реализовавший пенальти.

На старте второй 45-минутки команда Леонида Кучука вновь стала лидером поединка - пятым голом в сезоне отличился бразилец Таллес. А после этого момента для Руха начался кошмар.

Сначала за вторую желтую с поля был удален Виталий Роман, после чего моментально гости отыгрались усилиями Алексея Гуцуляка. Но и на этом ужасы не закончились:Денис Слюсар последовал плохому примеру своего одноклубника, также получив второе для себя предупреждение.

Оставшись вдевятером хозяева поля стали защищать ничейный результат, чего им не удалось сделать - на последних секундах встречи три очка для своей команды вырвал вышедший на замену Сергей Логинов.

Команда Александра Кучера впервые в этом сезоне пропустила, причем дважды. Но при этом она остается единственной, кто еще не потерял очки.

Рух - Днепр-1 2:3

Голы: Довгий, 30, Таллес, 52 - Довбик, 45+1 (пен.), Гуцуляк, 59, Логинов, 90+5.

Рух: Панькив, Дидык, Слюсар, Довгий, Роман, Лях, Климчук, Бойчук (Карабин, 90+2), Таллес (Мысык, 65), Сапуга, Соломон (Рунич, 88).

Днепр-1: Валеф, Горбунов, Сарапий, Сваток, Адамюк (Назаренко, 55), Громов (Танчик, 55), Бабенко, Пихаленок (Логинов, 87), Рубчинский (Когут, 76), Гуцуляк, Довбик.

Предупреждения: Роман, Слюсар - Сваток, Адамюк, Бабенко, Назаренко.

Удаления: Роман (вторая желтая), Слюсар (вторая желтая).