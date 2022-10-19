Днепр-1 впервые потерял очки в нынешнем сезоне УПЛ

В рамках восьмого тура УПЛ Днепр-1 в условно домашнем матче принял Ингулец.

Подопечные Александра Кучера впервые в текущем сезоне потеряли очки. Матч завершился со счетом 2:2.

"Спортклубовцы" открыли счет в матче в концовке первого тайма благодаря усилиям Владимира Адамюка. Впрочем, команде это не помогло получить психологическое преимущество.

Уже в начале второго тайма всего за две минуты украинский полузащитник Артем Смоляков дублем вывел вперед Ингулец.

Удержать преимущество клуб из Петрово не смог. На 68 минуте Александр Пихаленок восстановил паритет в счете.

Днепр-1 - Ингулец 2:2

Голы: Адамюк, 45+1, Пихаленок, 68 — Смоляков, 55, 66

Днепр-1: Юрчук - Адамюк (Танчик, 70), Логинов (Назаренко, 59), Сваток, Амаш - Сарапий, Рубчинский (Громов, 59, Балули, 80) - Гуцуляк, Пихалонок, Бланко (Когут, 81) - Довбык.

Ингулец: Кучер – Сидоренко, Павлов, Ченбай, Саков – Кучеренко – Нагиев (Одарюк, 76), Кухарук, Клименко (Марусич, 85), Смоляков (Кравчук, 76) – Запорожец (Коробенко, 90+2).

Предупреждения: Ченбай, Кучер.