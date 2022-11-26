"Никто не берет на себя ответственность": Луческу объяснил осечку Динамо в матче с Металлистом 1925

Главный тренер Динамо Мирча Луческу поделился мыслями по поводу ничьей в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги против Металлиста 1925 (0:0).

"Было достаточно моментов, чтобы мы забили, помимо пенальти. Все, что касается игры до штрафной площадки - это работа на тренировках, моя зона ответственности. Все, что происходит в штрафной - это уже ответственность каждого игрока. У Шепелева был момент, когда он не попал в ворота с нескольких метров, и был также эпизод, когда он мог пробивать, но отдал пас. В штрафной требуется мастерство игрока, его дриблинг и умение принять правильное решение.

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Мы чересчур долго контролируем мяч, никто из наших игроков не берет на себя ответственность, чтобы обыграть и создать таким образом численное преимущество. Это могут сделать Цыганков и Буяльский, но этого мало, когда вся команда соперника отходит в оборону. Нам нужно, чтобы все игроки участвовали в атаках, все приходили в штрафную. Однако никто не хочет рисковать и обыгрывать, входить в дриблинг.

Каждый соперник играет против нас с удвоенной энергией и мотивацией. Это понятно, ведь они играют против киевского Динамо, и обороняются всей командой. Поэтому нам нужно вскрывать оборону и рисковать. Мы доводим мяч до штрафной, входим в штрафную, зарабатываем угловые... Сегодня мы выполнили 13 угловых, а у соперника был один, после которого они могли нам забить. Все сводится к тому, что на поле нужны личности, "киллеры", которые должны наносить решающий удар.

Понимаю, что некоторые ребята играют под давлением, ощущают ответственность, и это давление сковывает их действия. В Динамо всегда бьются за самые высокие места и победы", - приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, что на данный момент Динамо с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице УПЛ и отстает от лидирующего Днепра-1 на восемь баллов, имея на один сыгранный матч больше.