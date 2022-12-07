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Буяльский третий раз подряд признан игроком месяца в Динамо

Полузащитник был назван лучшим по итогам ноября.
Сегодня, 14:55
Буяльский признан игроком месяца в Динамо / ФК Динамо Киев
Буяльский признан игроком месяца в Динамо / ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский был признан лучшим игроком киевского клуба в ноябре.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", в опросе среди болельщиков 29-летний футболист набрал 50% голосов. При этом полузащитник стал лучшим третий месяц подряд.

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В ноябре Буяльский провел в составе киевской команды восемь матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

Всего на счету Буяльского в текущем сезоне 11 забитых мячей и шесть ассистов в 27 поединках за Динамо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Виталий Буяльский

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