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Александрия объявила о подписании экс-голкипера Зари и Шахтера

Никита Шевченко трудоустроился в новом клубе.
Сегодня, 18:50
Никита Шевченко / ФК Александрия
Никита Шевченко / ФК Александрия

Александрия объявила, что состав команды пополнил бывший вратарь Зари и Шахтера Никита Шевченко.

Как сообщает официальный сайт клуба, 29-летний голкипер подписал контракт до 31 мая 2024 года.

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Шевченко является воспитанником академии Шахтера. Кроме донецкого клуба, вратарь также играл за Ильичевец, Карпаты и Зарю. Ранее вызывался в сборную Украины и выступал за молодежную и юношеские национальные команды.

Последние полтора года голкипер не играл из-за травмы подколенного сухожилия.

Напомним, ранее Александрия представила новый тренерский штаб во главе с Русланом Ротанем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заря трансферы александрия Никита Шевченко

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