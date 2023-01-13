Александрия объявила о подписании экс-голкипера Зари и Шахтера

Александрия объявила, что состав команды пополнил бывший вратарь Зари и Шахтера Никита Шевченко.

Как сообщает официальный сайт клуба, 29-летний голкипер подписал контракт до 31 мая 2024 года.

Читай также: Александрия арендовала молодого полузащитника Динамо

Шевченко является воспитанником академии Шахтера. Кроме донецкого клуба, вратарь также играл за Ильичевец, Карпаты и Зарю. Ранее вызывался в сборную Украины и выступал за молодежную и юношеские национальные команды.

Последние полтора года голкипер не играл из-за травмы подколенного сухожилия.

Напомним, ранее Александрия представила новый тренерский штаб во главе с Русланом Ротанем.