Александрия представила новый тренерский штаб во главе с Ротанем

Футболисты познакомились с тренерами, которые будут готовить их ко второй части сезона.

В четверг, 12 января, Александрия вернулась из отпуска, сообщает официальный сайт клуба.

Футболистам действующей пятой команды чемпионата Украины был представлен новый тренерский штаб, возглавляемый Русланом Ротанем.

Ассистентами Ротаня стали Сергей Кравченко (старший тренер), Владимир Езерский (тренер), Владимир Тименко (тренер вратарей), Владимир Томиленко (специалист по физической реабилитации) и Евгений Гресь (аналитик).

Игроки и тренеры обсудили планы команды и будущие зимние сборы в Турции.

Стоит отметить, что среди присутствовавших был замечен Никита Шевченко - вратарь пропустил последние полтора года из-за травмы подколенного сухожилия.

Напомним, что Руслан Ротань сменил Юрия Гуру на посту главного тренера Александрии. При этом 41-летний специалист будет совмещать работу в клубе УПЛ с молодежной сборной Украины.