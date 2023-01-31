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Кривцов - шестой украинец в MLS

Защитник Шахтера далеко не первый, кто уехал покорять Штаты.
Вчера, 21:58
Сергей Кривцов / https://www.instagram.com/intermiamicf/
Сергей Кривцов / https://www.instagram.com/intermiamicf/

Центральный защитник Сергей Кривцов сменил донецкий Шахтер на Интер Майами, выступающий в Главной Лиге футбола.

Кривцов стал шестым футболистом родом из Украины, который сыграет в чемпионате США и Канады.

Ранее в MLS играли следующие украинцы:

  • Сергей Данив (форвард, дебют - 2 июля 1999 года) - воспитанник Скалы Стрый в 19 лет перебрался в США где выступал за Даллас (38 матчей, 4 ассиста) и Чикаго Файр (24 матча, 3 гола, 3 ассиста), в котором завершил карьеру в 2003 году. На протяжении 4,5 лет также играл за университетскую команду Димон Диконс.
     
  • Алексей Король (форвард, дебют - 18 марта 2000 года) - уроженец Киева успел поиграть с Данивым за Даллас (39 матчей, 7 голов, 2 ассиста), после чего встретился с ним в Чикаго Файр, где за полгода принял участие в 1 матче. В дальнейшем играл за команды из других американских лиг (Рочестер Райнос, Индиана Бласт, Питтсбург, КС Кометс, Чарльстон и Харрисбург Сити). Завершил карьеру летом 2007 года.
     
  •  Игорь Доценко (защитник, дебют - 23 августа 2000 года) - также, как и Данов, играл за Димон Диконс. В MLS провел всего два матча, при этом в составе Спортинг Канзас-Сити стал обладателем кубка MLS в 2000 году. В США он выступал за такие команды, как Ричмонд, Филадельфия KiXX, Лихай Вэлли Стим, Ралей Флайерс, Атланта Сильвербекс и Харрисбург Хит. После двухгодичного перерыва от футбола (2004-2006), вернулся в спорт на неполные два года, после чего в 2008 году окончательно завязал с футболом.
     
  • Юрий Лавриненко (полузащитник, дебют - 16 августа 2000 года) - очередной киевлянин, на счету которого 3 матча в MLS в составе Чикаго Файр. Был выбран командой на драфте 2000 года из университетской команды Индианы. После Чикаго Файр поиграл за Милуоки Рэмпейдж и Рочестер Райнос. Летом 2004 года переехал в канадский Монреаль, где спустя полгода повесил бутсы на гвоздь.
     
  • Дмитрий Коваленко (полузащитник, дебют - 3 апреля 1999 года) - самый успешный украинец на полях Северной Америки. Эмигрировав из Украины в 1992 году, вскоре попал в университетскую команду Индианы. На драфте-1999 Дмитрий был выбран Чикаго Файр (110 матчей, 27 голов, 15 ассистов). Зимой 2006 года вернулся в Украину, где до лета отыграл за запорожский Металлург. По возвращению в США выступал за Ди Си Юнайтед (86 матчей, 11 голов, 8 ассистов), Нью-Йорк Ред Буллз (35 матчей, 2 гола, 2 ассиста) и Реал Солт-Лэйк Сити (24 матча, 2 гола, 2 ассиста. Последние 2 года провел в Лос-Анджелес Гэлакси (32 матча, 1 гол), став одноклубником Дэвида Бекхэма. Зимой 2011 года завершил карьеру. Стал обладателем кубка US Open (Чикаго Файр, 1999/00), кубка MLS (Ди Си Юнайтед, 2003/04) и Supporters` Shield (Лос-Анджелес Гэлакси, 2009/10).

Напомним, что Сергей Кривцов стал не единственным украинцем, который покинул родной чемпионат в последний день зимнего трансферного окна. О всех свершившихся переходах Украинской Премьер-лиги можно узнать на ISPORT.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: MLS Сергей Кривцов

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