Федорив - официально игрок Днепра-1

Лидер украинского чемпионата Днепр-1 подписал еще одного новичка, хорошего известного болельщикам - Виталия Федорива.

35-летний защитник присоединился к днепрянам по условиям аренды до конца текущего сезона. В первом круге Виталий выступал за Металлист, за который провел 5 игр.

Федорив начинал карьеру в киевском Динамо еще в далеком 2004 году. С тех пор Виталий сменил массу клубов, включая украинские, росийские и даже латвийский клубы.

В Днепре-1 Федорив будет выступать под 14-м номером.

Напомним, что ранее днепряне усилились еще двумя игрокам Металлиста.