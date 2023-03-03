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Федорив - официально игрок Днепра-1

Опытный защитник должен помочь клубу удержать первую строчку.
Сегодня, 21:15
Виталий Федорив / scdnipro1.com.ua
Виталий Федорив / scdnipro1.com.ua

Лидер украинского чемпионата Днепр-1 подписал еще одного новичка, хорошего известного болельщикам - Виталия Федорива.

35-летний защитник присоединился к днепрянам по условиям аренды до конца текущего сезона. В первом круге Виталий выступал за Металлист, за который провел 5 игр.

Федорив начинал карьеру в киевском Динамо еще в далеком 2004 году. С тех пор Виталий сменил массу клубов, включая украинские, росийские и даже латвийский клубы.

В Днепре-1 Федорив будет выступать под 14-м номером.

Напомним, что ранее днепряне усилились еще двумя игрокам Металлиста.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Днепр-1

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