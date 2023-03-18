Верес - Днепр-1 0:1: обзор матча и результат игры 18.03.2023

В субботу, 18 марта, Верес в рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги встречался в Ровном на стадионе Авангард с Днепром-1.

Команда Александра Кучера, ранее лидировавшая в УПЛ, сумела одержать первую победу после возобновления, минимально обыграв соперника со счетом 1:0.

Днепровский коллектив взял три очка благодаря раннему голу Александра Пихаленка, который отличился на 10-й минуте встречи.

После этой победы Днепр-1 с 39 баллами снова поднялся на вершину турнирной таблицы, сравнявшись по набранным очкам с Шахтером. Днепровцы опережают конкурента по дополнительным показателям, но у "горняков" еще есть матч в запасе.

Верес, имея в своем активе 18 пунктов, расположился на 11-й позиции.

Статистика матча Верес - Днепр-1 18-го тура чемпионата Украины

Верес - Днепр-1 0:1

Гол: Пихаленок, 10

Владение мячом: 47% - 53%

Удары по воротам: 8 - 8

Удары в створ: 4 - 5

Верес: Когут, Гагун, Вовченко, Дахновский (Шарай 75), Лебеденко, Г. Пасич, Шарай (Близниченко 75), Кучеров (Шух 69), Балан, Гайдучик (Шестаков 63), Курко

Днепр-1: Рыбак, Сарапий, Довбик, Пихаленок (Когут 85), Пеглоу, Рубчинский (Назаренко 85), Бланко (Танковский 77), Каплиенко, Танчик (Хайнер 58), Сваток, Е. Пасич (Подлепенец 58)

Предупреждения: Шух 74 - Пеглоу 80.