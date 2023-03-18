Луческу: Могу уйти в любой момент - я не против подать в отставку

Киевское Динамо на своем поле уступило луганской Заре со счетом 0:1. За счет этой победы луганчане оторвались от оппонента в таблице - теперь третью и четвертую команды разделяют четыре очка.

Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер киевлян Мирча Луческу заявил, что он вполне готов уйти в отставку.

"Проблема в том, что у команды тяжелый период. Я считаю, что я могу уйти в любой момент, и я не против подать в отставку. Но проблема сейчас в другом: в этом сезоне команда потеряла 11 игроков, а не одного", - цитирует тренера официальный сайт Динамо.

"Для того, чтобы перестроиться, нужно время. Мы не можем приглашать новых игроков, мы не можем в мгновение перестроить наш состав. У нас есть молодые игроки, но чтобы они дошли до уровня первой команды, нужно иметь время. Сразу это все сделать невозможно".

Напомним, что в этот же день Днепр-1 обыграл Верес, благодаря чему вернулся на вершину Украинской Премьер-лиги.