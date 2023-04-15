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Заря - Днепр-1: онлайн-трансляция матча 15.04.2023 21-го тура УПЛ

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между луганской Зарей и Днепром-1 в чемпионате Украины.
Сегодня, 10:47
Заря - Днепр-1 / УПЛ
Заря - Днепр-1 / УПЛ

В субботу, 15 апреля, в Киеве состоится центральный матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся луганская Заря и Днепр-1.

Команда Патрика ван Леувена постарается реабилитироваться за поражение от Кривбасса в прошлом туре, в то время как подопечные Александра Кучера не хотят отпускать донецкий Шахтер в борьбе за чемпионство.

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Матч пройдет в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток поединка запланирован на 15:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча Заря - Днепр-1

На данный момент Заря занимает третье место в таблице УПЛ, имея в активе 40 очков после 20-ти сыгранных туров. Днепр-1 в свою очередь идет вторым, заработав за 19 туров 45 очков.

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