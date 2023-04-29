Ингулец - Днепр-1 0:2: обзор матча и результат игры 29.04.2023

Днепровская команда оторвалась от Зари и приблизилась к Шахтеру в турнирной таблице.

В субботу, 29 апреля, Днепр-1 встречался на выезде с Ингульцом в рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги.

Команда Александра Кучера благодаря двум голам во втором тайме сумела одолеть соперника со счетом 2:0.

Фавориту противостояния удалось открыть счет только по истечении почти часа игры. На 58-й минуте встречи Артем Довбик реализовал пенальти, назначенный за фол на Алексее Гуцуляке. Для безоговорочного лидера бомбардирской гонки чемпионата Украины этот гол стал уже 20-м. Второй забитый мяч на свой счет через пять минут записал Игорь Когут.

Источник: СК Днепр-1

На данный момент Днепр-1, набрав 51 балл, занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, опережая на три очка Зарю и отставая на пять пунктов от лидирующего Шахтера, но имея на один сыгранный матч меньше. Ингулец с 26 баллами идет на десятой позиции.

Статистика матча Ингулец - Днепр-1 23-го тура чемпионата Украины

Ингулец - Днепр-1 0:2

Голы: Довбик, 58 (пен.), Когут, 63

Удары по воротам: 5 - 10

Удары в створ: 2 - 4

Угловые: 6 - 4

Ингулец: Билык - Смоляков, Поспелов, Ковалев, Нагиев - Кучеренко (Резепов, 64), Запорожец - Клименко (Сидоренко, 86), Головкин (Одарюк, 64), Кухарук (Козиренко, 73) - Марусич (Коробенко, 73).

Днепр-1: Рыбак - Матаррита (Назаренко, 68), Сваток, Сарапий, Адамюк - Когут (Рубчинский, 68), Бабенко - Бланко (Пеглоу, 68), Пихаленок (Танчик, 85), Гуцуляк (Пидлепенец, 85) - Довбик.

Предупреждения: Запорожец - Бланко, Когут, Матаррита, Сарапий, Пихаленок.