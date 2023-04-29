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Довбик - третий игрок не Динамо и Шахтера, который забил 20 голов в УПЛ

Форвард Днепра-1 продолжает вписывать себя в историю украинского футбола.
Сегодня, 16:21
Артем Довбик / УПЛ
Артем Довбик / УПЛ

В субботу, 29 апреля, в рамках 23-го тура Украинской Премьер-лиги состоялся матч между Ингульцом и Днепром-1.

Встреча завершилась победой одного из лидером чемпионата со счетом 2:0. Первый гол поединка на свой счет записал Артем Довбик, реализовавший пенальти.

Стоит отметить, что Довбик стал лишь третьим игроком в истории чемпионата Украины, который забил 20+ голов за один сезон не в составе грандов украинского футбола, Динамо или Шахтера.

Ранее подобным отметились лишь Арсен Георгиевич Аваков (Торпедо Запорожье, 21 гол) и Тимерлан Гусейнов (Черноморец Одесса, 20 голов).

Ранее свой матч также выиграла луганская Заря, которая не планирует так просто отпускать Днепр-1 в борьбе за второе место.

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