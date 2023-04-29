Заря - Черноморец 3:1: обзор матча и результат игры 29.04.2023
В субботу, 29 апреля, Заря принимала в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского Черноморец в рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги.
Команда Патрика Ван Леувена одержала уверенную победу, одолев одесского соперника со счетом 3:1.
В первой половине поединка луганчане сумели дважды огорчить оппонента благодаря результативным ударам Эдуардо Герреро и Дениса Антюха.
Черноморцу удалось еще до перерыва отквитать один гол, когда отличился Виталий Ермаков, но во втором тайме Назарий Русин вернул хозяевам поля преимущество в два мяча, установив окончательный результат встречи.
Заря с 49 очками продолжает занимать третье место в турнирной таблице УПЛ, опережая Динамо на пять баллов. Черноморец с 23 пунктами расположился на 12-й позиции.
Статистика матча Заря - Черноморец 23-го тура чемпионата Украины
Заря - Черноморец 3:1
Голы: Герреро, 16, Антюх, 34, Русин, 79 - Ермаков, 44
Удары по воротам: 15 - 8
Удары в створ: 6 - 2
Угловые: 5 - 5
Заря: Сапутин - Бутко, Имереков, Батагов, Вантух - Бражко, Шахов - Русин (Полегенько, 83), Булеца (Мишнев, 61), Антюх (Дришлюк, 82) - Герреро (Погорилый, 90)
Черноморец: Непогодов - Салюк, Ермаков, Гучек (Штогрин, 71), Путря - Кузик, Васильев (Политыло, 80), Демченко - Бадибанга, Авагимян (Войтиховский, 78), Брагару
Предупреждение: Имереков - Авагимян, Гучек.