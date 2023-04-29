iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Заря - Черноморец 3:1: обзор матча и результат игры 29.04.2023

Луганчане упрочнили свои позиции в тройке лидеров УПЛ.
Сегодня, 14:58
Заря обыграла Черноморец / ФК Заря
Заря обыграла Черноморец / ФК Заря

В субботу, 29 апреля, Заря принимала в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского Черноморец в рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги.

Команда Патрика Ван Леувена одержала уверенную победу, одолев одесского соперника со счетом 3:1.

В первой половине поединка луганчане сумели дважды огорчить оппонента благодаря результативным ударам Эдуардо Герреро и Дениса Антюха.

Черноморцу удалось еще до перерыва отквитать один гол, когда отличился Виталий Ермаков, но во втором тайме Назарий Русин вернул хозяевам поля преимущество в два мяча, установив окончательный результат встречи.

Заря с 49 очками продолжает занимать третье место в турнирной таблице УПЛ, опережая Динамо на пять баллов. Черноморец с 23 пунктами расположился на 12-й позиции.

Статистика матча Заря - Черноморец 23-го тура чемпионата Украины

Заря - Черноморец 3:1

Голы: Герреро, 16, Антюх, 34, Русин, 79 - Ермаков, 44

Удары по воротам: 15 - 8
Удары в створ: 6 - 2
Угловые: 5 - 5

Заря: Сапутин - Бутко, Имереков, Батагов, Вантух - Бражко, Шахов - Русин (Полегенько, 83), Булеца (Мишнев, 61), Антюх (Дришлюк, 82) - Герреро (Погорилый, 90)

Черноморец: Непогодов - Салюк, Ермаков, Гучек (Штогрин, 71), Путря - Кузик, Васильев (Политыло, 80), Демченко - Бадибанга, Авагимян (Войтиховский, 78), Брагару

Предупреждение: Имереков - Авагимян, Гучек.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ заря черноморец чемпионат Украины Украинская Премьер-лига

Статьи по теме

УПЛ: Победы Зари и Днепра-1, Кривбасс обыграл Александрию УПЛ: Победы Зари и Днепра-1, Кривбасс обыграл Александрию
Рух в компенсированное время вырвал ничью в матче с Ворсклой Рух в компенсированное время вырвал ничью в матче с Ворсклой
Международная федерация дзюдо допустила россиян и белорусов к соревнованиям Международная федерация дзюдо допустила россиян и белорусов к соревнованиям
Харден прописал пощечину мужчине возле казино в Лас-Вегасе Харден прописал пощечину мужчине возле казино в Лас-Вегасе
Помочь журналистам

Видео

Металлист - Динамо 1:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Металлист - Динамо 1:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель и Цзяхуэй играют в полуфинале
просмотров

Последние новости

Другие19:25
Международная федерация дзюдо допустила россиян и белорусов к соревнованиям
НБА19:20
Харден прописал пощечину мужчине возле казино в Лас-Вегасе
Сборные18:57
Украина попала в третью корзину пре-квалификационных олимпийских турниров
Европа18:50
Возвращение Месси в Барселону решит судьбу ветерана клуба
Формула 118:24
Гран-при Азербайджана останется в календаре Формулы 1 до 2026 года включительно
Европа18:20
Гвардиола - о победе в АПЛ: Матч с Арсеналом ничего не значит
Европа17:59
ФИФА частично сократила 30-месячную дисквалификацию экс-спортивного директора Ювентуса и Тоттенхэма
Бокс17:57
Джейк Пол предложил Нейту Диазу бой на 15 раундов
Формула 117:32
Гран-при Азербайджана-2023: Перес выиграл спринт, Леклер - 2-й, Цунода сошел, Сарджент не стартовал
Украина17:29
Кривбасс нанес первое поражение Александрии Ротаня
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK