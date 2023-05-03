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Динамо озвучило имя лучшего игрока команды в апреле

За победителя свои голоса отдали 62% болельщиков.
Сегодня, 10:59
Владислав Ванат / ФК Динамо Киев
Владислав Ванат / ФК Динамо Киев

Нападающий Динамо Владислав Ванат был признан лучшим игроком киевской команды по итогам апреля.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", за 21-летнего футболиста свои голоса отдали 62% болельщиков. Форвард опередил в голосовании Александра Андриевского (12%), Бенито (11%), Антона Царенко (8%) и Сергея Сидорчука (7%).

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Отметим, что в апреле Ванат забил четыре гола в пяти матчах украинской Премьер-лиги.

Всего в этом сезоне нападающий провел в составе Динамо 32 поединка во всех турнирах, записав на свой счет десять забитых мячей и две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что полузащитник Динамо Николай Шапаренко вернулся в общую группу после травмы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Владислав Ванат

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