Динамо озвучило имя лучшего игрока команды в апреле

За победителя свои голоса отдали 62% болельщиков.

Нападающий Динамо Владислав Ванат был признан лучшим игроком киевской команды по итогам апреля.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", за 21-летнего футболиста свои голоса отдали 62% болельщиков. Форвард опередил в голосовании Александра Андриевского (12%), Бенито (11%), Антона Царенко (8%) и Сергея Сидорчука (7%).

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Отметим, что в апреле Ванат забил четыре гола в пяти матчах украинской Премьер-лиги.

Владислав Ванат – найкращий гравець «Динамо» у квітні 👏



У підсумковому опитуванні переважну більшість голосів (62%) респонденти віддали форварду Владиславу Ванату. pic.twitter.com/FOEADifL5s — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) May 3, 2023

Всего в этом сезоне нападающий провел в составе Динамо 32 поединка во всех турнирах, записав на свой счет десять забитых мячей и две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что полузащитник Динамо Николай Шапаренко вернулся в общую группу после травмы.