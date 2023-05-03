Динамо озвучило имя лучшего игрока команды в апреле
Нападающий Динамо Владислав Ванат был признан лучшим игроком киевской команды по итогам апреля.
Как сообщает официальный сайт "бело-синих", за 21-летнего футболиста свои голоса отдали 62% болельщиков. Форвард опередил в голосовании Александра Андриевского (12%), Бенито (11%), Антона Царенко (8%) и Сергея Сидорчука (7%).
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Отметим, что в апреле Ванат забил четыре гола в пяти матчах украинской Премьер-лиги.
Владислав Ванат – найкращий гравець «Динамо» у квітні 👏— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) May 3, 2023
У підсумковому опитуванні переважну більшість голосів (62%) респонденти віддали форварду Владиславу Ванату. pic.twitter.com/FOEADifL5s
Всего в этом сезоне нападающий провел в составе Динамо 32 поединка во всех турнирах, записав на свой счет десять забитых мячей и две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что полузащитник Динамо Николай Шапаренко вернулся в общую группу после травмы.