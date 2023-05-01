Шапаренко вернулся в общую группу после травмы

Полузащитник киевлян может сыграть в текущем сезоне УПЛ.

Футболист киевского Динамо Николай Шапаренко восстановился от травмы.

Как сообщает пресс-служба команды, украинский полузащитник вернулся в общею группу после разрыва передней крестообразной связки коленного сустава.

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В воскресенье игрок провел первую тренировку в общей группе. На данный момент неизвестно, когда Шапаренко сможет сыграть.

Напомним, что игрок получил травму в сентябре в рамках первого тура Лиги Европы.

В текущем сезоне Шапаренко провел девять игр за Динамо во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей.

Ранее защитник Динамо высказался об ужасной ошибке Попова в матче с Металлистом (3:1).