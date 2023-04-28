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Игрок Динамо высказался об ужасной ошибке Попова

Александр Сирота встал на защиту партнера.
Сегодня, 20:28
Александр Сирота / FC Dynamo Kyiv
Александр Сирота / FC Dynamo Kyiv

В рамках 23 тура чемпионата Украины Динамо победило Металлист 1:3.

Киевляне пропустили в результате ужасной ошибки Дениса Попова. Партнер Попова по центру обороны Александр Сирота высказался об этом эпизоде.

Украинец встал на защиту своего одноклубника и коллеги по амплуа.

"Было трудно, поскольку они играли со схемой в пять защитников, поэтому не удавалось преодолеть столь плотную оборону. Хорошо, что мне удалось так хорошо пробить - и забить. Если бы еще немного продержался нулевой счет, то было бы очень трудно в дальнейшем. Когда уже вели в два мяча, должны были играть надежно, о чем говорили тренеры в раздевалке, но мы действовали не так, как надо.

Нужно было взять мяч под контроль. У нас было на одного игрока меньше, поэтому должны были спокойно доигрывать матч, а если были бы моменты, то реализовывать их. Да, Денис ошибся, но с кем не бывает. Хорошо, что забили третий мяч и довели игру до победы".

Сирота также отметился в этом матче, но уже с хорошей стороны, забив ошеломительный гол дальним ударом. Центрбэк рассказал, как ему это удалось.

"Часто остаюсь после тренировок, мы с Царенко отрабатываем такие удары - и, как видим, эта работа дала свои плоды, - заявил игрок.

Напомним, Динамо занимает четвертое место в чемпионате, имея 44 очка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Денис Попов александр сирота

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