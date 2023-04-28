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Украинский Магуайр: Попов "привез" гол в ворота Динамо, совершив чудовищную ошибку

Центрбэк вдохновляется явно не лучшими игроками своего амплуа.
Сегодня, 17:43
Денис Попов / FC Dynamo Kyiv
Денис Попов / FC Dynamo Kyiv

В рамках 23 тура чемпионата Украины Динамо в номинально гостевом матче встретилось с харьковским Металлистом в Ужгороде.

Киевляне добыли уверенную победу со счетом 1:3, однако, именно пропущенный гол немного омрачил игру столичного клуба и в частности Дениса Попова.

Центрбэк "бело-синих" в эпизоде с забитым мячем Максима Прядуна сыграл в стиле Харри Магуайра, совершив чудовищную ошибку.

Напомним, что в том же матче коллега Попова по амплуа Александр Сирота отметился со знаком +, забив невероятный гол дальним ударом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Денис Попов

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