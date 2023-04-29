Довбик стал тринадцатым игроком в истории УПЛ, который забил 20+ голов

Список лучших бомбардиров в истории чемпионата Украины пополнился еще одной фамилией.

Днепр-1 одолел Ингулец со счетом 2:0 в рамках 23-го тура Украинской Премьер-лиги.

На 58-й минуте лучший бомбардир УПЛ Артем Довбик реализовал пенальти, благодаря чему довел счет своих голов в нынешнем розыгрыше турнира до 20.

Это позволило ему стать лишь тринадцатым игроком в истории чемпионата Украины, который забил за один сезон 20 и более голов.

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Бомбардирский рекорд УПЛ продолжает удерживать Генрих Мхитарян, который в сезоне-2012/13 отметился в воротах соперников 25 раз. Стоит отметить, что Сергей Ребров и Максим Шацких забивали 20+ голов по два раза.

Игроки, забивавшие за один сезон чемпионата Украины 20+ голов:

Генрих Мхитарян (Шахтер Донецк, сезон-2012/13) - 25 Сергей Ребров (Динамо Киев, сезон-1997/98) - 22 Максим Шацких (Динамо Киев, сезон-2002/03) - 22 Алекс Тейшейра (Шахтер Донецк, сезон-2015/16) - 22 Арсен Аваков (Торпедо Запорожье, сезон-1994/95) - 21 Олег Матвеев (Шахтер Донецк, сезон-1996/97) - 21 Андрей Воробей (Шахтер Донецк, сезон-2000/01) - 21 Алексей Белик (Шахтер Донецк, сезон-2002/03) - 21 Факундо Феррейра (Шахтер Донецк, сезон-2017/18) - 21 Тимерлан Гусейнов (Черноморец Одесса, сезон-1995/96) - 20 Сергей Ребров (Динамо Киев, сезон-1996/97) - 20 Максим Шацких (Динамо Киев, сезон-1999/00) - 20 Луис Адриано (Шахтер Донецк, сезон-2013/14) - 20 Жуниор Мораес (Шахтер Донецк, сезон-2019/20) - 20 Артем Довбик (Днепр-1, сезон-2022/23) - 20

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со списком лучших бомбардиров Украинской Премьер-лиги в сезоне-2022/23.