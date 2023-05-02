Динамо: Луческу уже рвется к работе

Главному тренеру Динамо Киев Мирче Луческу сделали операцию по поводу коксартроза.

Пресс-служба украинского клуба официально сообщила о том, что румынский специалист был оперирован в Киеве.

"Мирча Луческу перенес оперативное вмешательство на ноге в Киеве, оно прошло успешно. Решение сделать операцию в Украине, а не в европейских странах было принято главным тренером после матча с Шахтером, чтобы показать свою преданность и поддержку Украине и украинскому народу. А также, чтобы находиться рядом с командой и следить за ее тренировочным процессом.

В ближайшее время Луческу приступит к реабилитации под контролем столичных врачей. Также ситуацию под контролем держит динамовский медперсонал, который поможет тренеру пройти быстрое и успешное восстановление в Киеве".

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"Тренер находится в отличном настроении, хорошем настроении и уже рвется к работе. В понедельник он уже делал первые шаги по палате. Мирча Луческу передает привет команде и ее болельщикам", - говорится в заявлении.

Отметим, что без Луческу Динамо провело один матч, в котором переиграло Металлист.