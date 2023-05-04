Ингулец - Кривбасс 0:0: обзор матча и результат игры 04.05.2023

В четверг, 4 мая, Ингулец в рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги принимал на своем поле Кривбасс.

За весь поединок оппоненты так и не смогли поразить ворота друг друга, завершив противостояние безголевой ничьей.

При этом хозяева поля доигрывали матч в меньшинстве после удаления Ивана Головкина, который, выйдя на замену, заработал за 16 минут две желтые карточки. Но и численное преимущество не помогло криворожцам вырвать победный результат.

На данный момент Кривбасс с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ. Ингулец расположился на десятой позиции, имея в своем активе 27 баллов.

Статистика матча Ингулец - Кривбасс 24-го тура чемпионата Украины

Ингулец - Кривбасс 0:0

Владение мячом: 40% - 60%

Удары по воротам: 5 - 9

Удары в створ: 3 - 2

Угловые: 4 - 3

Ингулец: Билык - Нагиев (Кухарук, 46), Поспелов, Ковалев, Смоляков - Клименко, Кучеренко (Козиренко, 46), Коробенко (Головкин, 58) - Одарюк, Резепов (Марусич, 59), Козыренко.

Кривбасс: Клищук - Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго - Татарков (Приходько, 72), Лунев, Капич - Хомченовский, Микитишин (Дебелко, 80), Задерака.

Предупреждения: Поспелов, Смоляков, Головкин - Татарков.

Удаление: Головкин, 76.