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Заря - Ингулец 2:0: обзор матча и результат игры 20.05.2023

Луганская команда выиграла седьмой матч подряд и уверенно удерживает место в тройке УПЛ.
Сегодня, 15:58
Заря победила Ингулец / ФК Заря
Заря победила Ингулец / ФК Заря

В субботу, 20 мая, Заря в рамках 27-го тура украинской Премьер-лиги принимала в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского Ингулец.

Подопечные Патрика Ван Леувена сумели одержать седьмую подряд победу в чемпионате, одолев соперника 2:0.

Источник: ФК Заря

Луганская команда повела в счете в середине первого тайма, когда Владимир Бражко отличился точным ударом с одиннадцатиметровой отметки.

Минимальное преимущество Зари продержалось практически до конца встречи, пока на 81-й минуте его не удвоил Назарий Русин, установив окончательный результат поединка.

Заря набрала 61 очко и продолжает занимать третье место в турнирной таблице УПЛ, отставая на три балла от Днепра-1 и на пять - от Шахтера. Ингулец с 27 пунктами расположился на 12-й позиции.

Статистика матча Заря - Ингулец 27-го тура чемпионата Украины

Заря - Ингулец 2:0

Голы: Бражко, 21 (пен.), Русин, 81

Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 13 -11
Удары в створ: 4 - 2
Угловые: 2 - 5

Заря: Сапутин, Бутко, Бражко, Антюх, Мишнев (Полегенько 87), Булеца (Дришлюк 69), Русин (Погорилый 87), Имереков, Герреро (Хахлев 75), Батагов, Вантух (Снурницын 88)

Ингулец: Билык, Запорожец, Клименко (Козыренко 46), Козак, Ситало (Марусич 58), Кучеренко, Павлов (Коробенко 78), Смоляков, Нагиев, Ковалев (Поспелов 46), Кухарук (Головкин 67)

Предупреждения: Мишнев 86, Бутко 88 - Клименко 33, Запорожец 58, Козыренко 88.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ заря чемпионат Украины Ингулец Украинская Премьер-лига

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