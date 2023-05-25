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Львов - Черноморец 0:1: обзор матча и результат игры 25.05.2023

Одесситы практически гарантировали себе место в УПЛ на следующий сезон.
Сегодня, 16:03
Львов - Черноморец / УПЛ
Львов - Черноморец / УПЛ

В четверг, 25 мая, на стадионе Скиф состоялся матч 28-го тура Украинский Премьер-лиги, в котором сошлись Львов и Черноморец.

Еще по итогам прошлого тура команда команда Анатолия Бессмертного покинула элиту украинского футбола, после чего президент клуба заявил о прекращении финансирования - в конце сезона все игроки получат статус свободного агента.

В то же самое время одесситы пытаются не допустить попадания в зону переходных матчей. И с этой задачей подопечные Романа Григорчука пока что справляются.

Шансы остаться в УПЛ заметно повысились после победы над Львовом, благодаря единственному голу в исполнении Владимира Салюка в середине первого тайма. К слову, это был один из всего трех ударов в створ от обеих команд за все 90 минут.

Черноморец воспользовался осечками соперников и поднялся на девятое место таблицы чемпионата Украины, имея в активе 32 очка за два тура до финиша - до зоны переходных матчей всего четыре очка.

Статистика матча Львов - Черноморец 28-го тура УПЛ

Львов - Черноморец 0:1
Гол: Салюк, 23.

Владение мячом: 39% - 61%
Удары: 9 - 6
Удары в створ: 1 - 2
Атаки: 97 - 118

Львов: Ольховой - Д. Кузык (Киричок, 68), Михавко (Никитюк, 72), Сасовский, Грисьо - Алибеков (Ременяк, 61), В. Михайлив, Р. Михайлив, Беляев (Вовкун, 61), Мишенко - Бугай (Герич, 46).

Черноморец: Паст - Ермаков, Белый, Салюк, Путря - О. Кузык, Васильев, Хадида (Политыло, 68) - Алефиренко, Авагимян (Войтиховский, 73 (Штогрин, 81)), Брагару.

Предупреждение: Мишенко, Михавко - Хадида, Ермаков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ черноморец львов чемпионат Украины

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