Рух U-19 снова стал чемпионом Украины, заработав право выступить в Юношеской лиге УЕФА

Команде из Львова второй год подряд нет равных на юношеском уровне.

В воскресенье, 28 мая, львовский Рух U-19 на выезде обыграл однолеток из одесского Черноморца со счетом 2:0.

Благодаря этой победе львовяне сохранили отрыв в пять очков от киевского Динамо, за счет чего им удалось за тур до финиша стать чемпионами Украины.

Стоит отметить, что на протяжении всего розыгрыша турнира Рух не потерпел ни одного поражения (25 побед, 4 ничьи, разница голов +72).

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Таким образом юношеская команда Руха сумела защитить титул чемпиона. В следующем сезоне львовский клуб будет представлять Украину в Юношеской лиге УЕФА.

В последнем туре, который уже ничего не будет решать, Рух U-19 сыграет с Александрией U-19.