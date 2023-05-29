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Ворскла обыграла Колос, Динамо победило Верес: результаты матчей УПЛ

В чемпионате Украины прошел ряд матчей богатых на события.
Сегодня, 17:09
Динамо - Верес / upl.ua
Динамо - Верес / upl.ua

В рамках 29 тура чемпионата Украины состоялся ряд поединков, в каждом из которых зрители могли наблюдать изобилие событий.

Начнем с матча полтавской Ворсклы против Колоса, в котором могла определиться судьба полтавского клуба в этом сезоне.

Полтавчане долго искали ключ к воротам Евгения Волынца и сумели это сделать в концовке матча даже не единожды.

Сперва отличился Фелипе Родригес, а за несколько минут до финального свистка преимущество удвоил Александр Скляр.

Таким образом, для полтавчан все еще продолжается борьба с Кривбассом и Александрией за Лигу конференций.

Ворскла - Колос 2:0

Голы: Родригес, 75, Скляр, 88

Источник: upl.ua

В следующем матче игрового дня Динамо Киев принял ровненский Верес.

Киевляне имели большое преимущество по игре и добыли такую же уверенную победу.

Сперва отличился Эрик Рамирес, затем забил Денис Гармаш, а точку поставил Назарий Волошин.

Примечательно, что Гармаш забил через минуту после нереализованного пенальти от Вереса.

Динамо - Верес 3:0

Голы: Рамирес, 49, Гармаш, 89, Волошин, 90+3

Источник: upl.ua

Также сегодня, 29 мая, свой предпоследний матч в УПЛ проводил многострадальный Львов. 

Главный аутсайдер УПЛ в этом сезоне ничего не сумел противопоставить Ингульцу и проиграл.

За клуб из Петрового отличались Максим Ковалев и Артем Ситало

Львов - Ингулец 0:2

Голы: Ковалев, 52, Ситало, 71

Уже ранее упомянутый Кривбасс пытался сохранить свои еврокубковые амбиции, победив Металлист 1925.

У криворожской команды удалось это сделать. Победа была добыта в уверенном стиле с таким же количеством забитых мячей, как и в матчах Львова и Ворсклы.

Авторами взятий ворот стали Тимур Задерака и Максим Кораблин.

Металлист 1925 - Кривбасс 0:2

Голы: Задерака, 46, Кораблин, 90+4.

Источник: upl.ua

Самый результативный сегодняшний матч прошел в Одессе. Там местный Черноморец принял львовский Рух.

Гостям была необходима победа, чтобы подняться из зоны стыковых матчей и они ее добились.

В нужный момент команде из Львова помог ее лидер Юрий Климчук, отметившийся дублем. Еще один гол забил легионер Вив Соломон-Отабор.

Однако, сказать, что Руху сопутствовала удача в этом матче нельзя, ведь в компенсированное к первому тайму времени голкипер гостей Юрий Панькив записал на свой счет автогол.

Источник: upl.ua

Черноморец - Рух 1:3

Голы: Панькив, 45+2 (автогол) - Соломон-Отабор, 18, Климчук, 29, 63

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ворскла верес Динамо Киев Колос

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