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Мудрик: Не могу не поехать на молодежный Евро-2023

Вингер Челси хочет сыграть на предстоящем турнире.
Сегодня, 13:56
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Вингер Челси Михаил Мудрик подтвердил, что намерен сыграть за сборную Украины U-21 на Евро-2023.

По словам футболиста, он хочет помочь молодежной команде на предстоящем континентальном первенстве.

"Я поеду. Я хочу помочь команде. Я многое с ней прошел, и она занимает особое место в моем сердце. Я не могу не поехать", - приводит слова Мудрика ВЗБІРНА.

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Напомним, что на молодежном чемпионате Европы, который пройдет с 21 июня по 8 июля, украинцы сыграют в группе с Хорватией, Румынией и Испанией.

На данный момент Михаил Мудрик пребывает в расположении главной сборной Украины, которой предстоит провести поединки квалификации Евро-2024 против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2024 Северная Македония - Украина.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молодежная сборная Украины Сборная Украины U-21 Михаил Мудрик Евро-2023

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