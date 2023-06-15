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Есть Мудрик, но нет Забарного: заявка сборной Украины U-21 на чемпионат Европы-2023

Стали известны имена футболистов, которые будут представлять нашу страну на турнире в Грузии и Румынии.
Сегодня, 17:13
Молодежная сборная Украины / УАФ
Молодежная сборная Украины / УАФ

В четверг, 15 июня, Украинская ассоциация футбола на своем официальном сайте опубликовала официальную заявку молодежной сборной Украины на предстоящий чемпионат Европы-2023.

Так, Руслан Ротань определил имена 23-х футболистов, которые отправятся на турнир, который будет проходить в Грузии и Румынии.

Вратари: Руслан Нещерет (Динамо), Анатолий Трубин (Шахтер), Кирилл Фесюн (Колос).

Защитники: Константин Вивчаренко, Александр Сирота (оба – Динамо), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Алексей Сыч (Кортрейк, Бельгия) Ростислав Лях (Рух), Максим Брагару (Черноморец), Арсений Батагов (Заря).

Полузащитники: Владимир Бражко (Заря), Иван Желизко (Валмиера, Латвия), Алексей Кащук (Сабах, Азербайджан), Николай Михайленко (Александрия), Александр Назаренко (Днепр-1), Дмитрий Крыськив, Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Георгий Судаков (все – Шахтер), Михаил Мудрик (Челси, Англия).

Нападающие: Богдан Вьюнник (ГАК, Австрия), Даниил Сикан (Шахтер), Владислав Ванат (Динамо).

Напомним, что чемпионат Европы среди футболистов до 21 года пройдет с 21 июня по 8 июля. На турнире сыграют 16 команд, которые были разбиты на четыре группы.

По итогам жеребьевки "желто-синие" попали в одну группу с Румынией, Испанией и Хорватией.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат Европы U-21 Сборная Украины U-21

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