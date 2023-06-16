Трубин: С радостью и честью буду надевать футболку молодежной сборной

Вратарь Шахтера Анатолий Трубин высказался о предстоящем чемпионате Европы-2023 U-21.

Голкипер заявил, что у него не было сомнений, играть ли за молодежную сборную, и он с радостью примет участие в турнире.

"Не было никакого процента сомнения, потому что играл там, был в квалификации, поэтому с радостью и честью буду надевать футболку молодежки и представлять нашу страну. Я только за (поехать) и только радуюсь этому.

Все зависит от нас, от нашей игры. Здесь неважно, ты игрок национальной сборной или нет, здесь главное, что мы одно целое - одна команды. Шаг за шагом, каждым матчем будем показывать свою игру и добиваться результата.

Читай также: Есть Мудрик, но нет Забарного: заявка сборной Украины U-21 на чемпионат Европы-2023

Посмотрим из чего мы слеплены. Будем делать все возможное, но у нас еще две игры в национальной сборной, а потом уже будем думать о молодежке", - приводит слова Трубина ВЗБІРНА.

Напомним, что на молодежном чемпионате Европы, который пройдет с 21 июня по 8 июля, украинцы сыграют в группе с Хорватией, Румынией и Испанией.

Пока Анатолий Трубин находится в расположении главной сборной Украины, которой предстоит провести поединки квалификации Евро-2024 против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2024 Северная Македония - Украина.