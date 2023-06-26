Новичок УПЛ усилился игроком Александрии

Житомирское Полесье оформило очередной трансфер под УПЛ.

Как сообщает пресс-служба клуба, новичок элитного дивизиона Украины подписал хавбека Эмиля Мустафаева

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Футболист переберется в стан житомирского коллектива на правах свободного агента, так как его контракт с Александрией будет действовать до 30 июня этого года, а официально игроком Полесья он станет 1 июля. Соглашение с новичком УПЛ подписано до 2026 года.

В прошедшем сезоне Мустафаев провел 19 матчей в УПЛ, забив 2 гола и отдав 5 ассистов.